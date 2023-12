Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ibra missione Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan. L'ex attaccante ingaggiato da RedBird e Gerry Cardinale: lavorerà anche per i rossoneri. Lui felice per il "ritorno a casa". Potrebbe salvare nuovamente il Diavolo e, secondo la 'rosea', rivelarsi l'uomo in più anche per il tecnico Stefano Pioli. Intanto, però, Fabio Capello ha voluto dargli qualche consiglio sulla nuova esperienza.