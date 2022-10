Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Furto Milan! Agnelli: ‘Vergogniamoci'”

1 di 1

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della disfatta della Juventus di Massimiliano Allegri in Israele. Sul campo del Maccabi Haifa sconfitta per 2-0 nella 4^ partita del Girone H della Champions League 2022-2023 e passaggio agli ottavi di finale quasi sfumato. Andrea Agnelli, Presidente bianconero, ha confermato il tecnico nel post-partita e ha ammesso di provare vergogna per la fine fatta dalla 'Vecchia Signora'.

Non è andata meglio al Milan, che perde 0-2 in casa contro il Chelsea. Partita, però, indirizzata dall'arbitro tedesco Daniel Siebert con un calcio di rigore contro e l'espulsione di Fikayo Tomori dopo appena 18': strada spianata per i 'Blues'. La bella notizia? Il rinnovo del contratto di Rafael Leão si avvicina.

In alto, sotto la testata, si parla di Barcellona-Inter, big match del Girone C di Champions, in programma stasera alle ore 21:00 al 'Camp Nou'. L'attaccante argentino Lautaro Martínez non intende firmare per il pareggio. Prima, però, ore 18:45, c'è il Napoli che riceve l'Ajax al 'Maradona': agli azzurri basta un punto per la qualificazione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022