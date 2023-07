Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Con Reijnders più Milan per Pioli”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 12 luglio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 12 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del sempre più probabile arrivo di Tijjani Reijnders al Milan. Sarà il centrocampista olandese il nuovo colpo del Diavolo di Stefano Pioli che, intanto, oggi accoglie Christian Pulisic per le visite mediche e che ieri ha presentato ufficialmente Ruben Loftus-Cheek.