Quotidiani sportivi, le prime pagine: Reijnders, Lukaku e Agnelli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del sempre più probabile arrivo di Tijjani Reijnders al Milan . Sarà il centrocampista olandese il nuovo colpo del Diavolo di Stefano Pioli che, intanto, oggi accoglie Christian Pulisic per le visite mediche e che ieri ha presentato ufficialmente Ruben Loftus-Cheek . Intervista esclusiva, poi, sulla 'rosea' a Gianluca Scamacca , attaccante del West Ham , corteggiato proprio dai rossoneri, oltre che dalla Juventus e dalla Roma . Il classe 1999 ha espresso chiaramente la sua preferenza. Va ai giallorossi. Nella Capitale è nato, cresciuto e vorrebbe tornare ad indossare quella maglia. Allenato da José Mourinho . L' Inter , nel frattempo, deve accelerare i tempi e rilanciare l'offerta al Chelsea se vorrà chiudere la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. In casa Juventus , invece, missione londinese con l'obiettivo di cedere - al miglior offerente - Dušan Vlahović e Federico Chiesa .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea che piace all'Inter (per lui sarebbe il secondo ritorno in maglia nerazzurra), alla Juventus ed al PSG. I 'Blues', ora, mettono fretta alle squadre interessate a 'Big Rom'. Mauricio Pochettino, nuovo manager dei londinesi, ha dato infatti cinque giorni di tempo a Lukaku per trovarsi una squadra. E i bookmakers cominciano a puntare - a sorpresa - sui bianconeri. La Saudi Pro League rischia di portarsi via tutti i calciatori più forti del nostro campionato: offerta dell'Al-Ahli a Piotr Zieliński, che Maurizio Sarri vorrebbe alla Lazio per sostituire Sergej Milinković-Savić, destinato all'Al-Hilal. Ma i club arabi, in casa Napoli, oltre al polacco puntano anche Mario Rui e Hirving Lozano. Il Milan ha presentato ufficialmente Ruben Loftus-Cheek, prelevato dal Chelsea ed oggi attende un altro ex dei 'Blues', Christian Pulisic. Intanto, la Roma di José Mourinho è tornata ad allenarsi e il tecnico portoghese aspetta altri quattro colpi di mercato.