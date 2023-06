Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter formato gigante”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter che verrà. La delusione per la Champions League persa non attenua i piani di grandezza della società di Steven Zhang. I nerazzurri puntano, infatti, a tenere in squadra Romelu Lukaku, il cui prestito dal Chelsea è scaduto. Inoltre, qualora Edin Džeko andasse via, si fionderebbero su Gianluca Scamacca.