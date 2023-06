Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Inter e Cagliari in Serie A

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter che verrà. La delusione per la Champions League persa non attenua i piani di grandezza della società di Steven Zhang . I nerazzurri puntano, infatti, a tenere in squadra Romelu Lukaku , il cui prestito dal Chelsea è scaduto. Inoltre, qualora Edin Džeko andasse via, si fionderebbero su Gianluca Scamacca . Il Milan avanza per Marcus Thuram , che potrebbe arrivare a parametro zero vista l'imminente scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach , ma segue anche Mehdi Taremi del Porto . In uscita c'è Divock Origi dopo appena una stagione. Ieri gli ultimi spareggi della stagione 2022-2023 . Resta in Serie A il Verona , che ha battuto 1-3 lo Spezia al 'Mapei Stadium'; sale nella massima serie il Cagliari che, al 'San Nicola' di Bari , fa festa in pieno recupero con il guizzo di Leonardo Pavoletti .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la promozione in Serie A del Cagliari di Claudio Ranieri. Dopo l'1-1 dell'andata in Sardegna, i rossoblu centrano il colpaccio andando a vincere 0-1 in casa del Bari in pieno recupero grazie a un gol di Leonardo Pavoletti. I pugliesi, quindi, restano in Serie B: a far loro compagnia ci sarà lo Spezia. Nello spareggio salvezza, infatti, i liguri cedono (1-3) dinanzi l'Hellas Verona, che, al contrario, conquista la permanenza nella massima serie. Si parla, poi, dell'Inter. I nerazzurri, infatti, hanno perso la finale di Champions League contro il Manchester City ma i programmi per il futuro non cambiano. Il Presidente Steven Zhang, per esempio, non vuole 'tagliare' Romelu Lukaku e, pertanto, cercherà di rinegoziare il suo prestito dal Chelsea. Presto il rinnovo dell'allenatore Simone Inzaghi fino al 30 giugno 2025.