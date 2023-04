Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter da sogno”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la Champions League. Inter da sogno. Benfica battuto 2-0: semifinale vicina. Capolovoro in Champions. Barella -Lukaku in gol a Lisona. Più in basso. Bellezze a San Siro. Che brividi! Ore 21:00: Milan-Napoli mai visto. Leao-Kvara e gli altri duelli show. Nel riquadro si sinistra gli altri sport. Berrettini e Melissa: "L'amore non fà giocare male". Italia, oro storico nella ginastica agli europei. In basso, l'Europa League. Milik con Chiesa e Di Maria, Juve tentazione tridente. Ecco la prima pagina de la Gazzetta di oggi (clicca per ingrandire).