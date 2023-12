Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, regalo di Pep”

I nerazzurri di Simone Inzaghi, intanto, affronteranno domani sera la Real Sociedad a 'San Siro' per il primo posto nel Gruppo D della Champions League. Il giorno successivo, mercoledì sera, il Milan sarà invece di scena a Newcastle. I rossoneri di Stefano Pioli vivranno un vero e proprio spareggio contro le 'Magpies': chi vince resterà in Europa; chi perde andrà fuori da tutto. Per il miracolo qualificazione, pronto a tornare Rafael Leão.

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', 1-1 tra Roma e Fiorentina con José Mourinho, allenatore giallorosso, che ne ha inventata un'altra delle sue: il 'pizzino' per comunicare con i calciatori in campo. Furioso, invece, il tecnico granata Ivan Jurić per lo 0-0 sul campo del Frosinone nell'ultimo turno di Serie A. I piemontesi si sentono danneggiati dall'arbitro.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 11 dicembre 2023

