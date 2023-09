Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spallettata azzurra”

Pronti a giocare Giorgio Scalvini in difesa, quindi Manuel Locatelli a centrocampo e, infine, Nicolò Zaniolo in attacco. C'è, però, un problema importante legato al rendimento, negativo, del portiere titolare Gianluigi Donnarumma: dietro di lui c'è Guglielmo Vicario in forte ascesa.

In alto, sotto la testata, si analizza il momento della Germania. Pessimo nel calcio, con la sconfitta per 1-4 in amichevole contro il Giappone che ha portato all'esonero del Commissario Tecnico Hansi Flick. Ottimo nel basket, con la Nazionale laureatasi campione del mondo.

Sulla 'rosea' anche i rapporti ai minimi storici tra Steven Zhang e Gerry Cardinale, patron di Inter e Milan e un approfondimento sugli Under 23 europei milionari.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 11 settembre 2023

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.