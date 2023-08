Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter che 9 fai?”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 11 agosto 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 11 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato dell'Inter. La lunga estate calda degli attaccanti, sfumate le prime scelte il club punta Arnautovic, ma resta in corsa Taremi. Nel taglio alto la Viola batte la Roma e si aggiudica Beltran. Nel taglio a destra, scudetto ad ostacoli i problemi delle favorite. Milan, allarme difesa. Premier Kane saluta lo aspetta il Bayern. In basso Vlahovic prove d'amore, Osimhen non si muove. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.