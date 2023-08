Milan-Inter, è già aria di derby: le nuove opzioni di Pioli e Inzaghi

La situazione del Milan

Il Milan, continua il quotidiano, ha più profondità di scelte rispetto allo scorso anno, però il sistema di riferimento cambia da 4-2-3-1 a 4-3-3 e gli equilibri vanno rinsaldati presto. Vanno coperte le distanze e registrata la difesa. L’assenza di Tonali va metabolizzata: Pioli ha rilanciato sulla centralità di Krunic in regia, togliendolo di fatto dal mercato. L’olandese Reijnders è la nota più positiva. Il centrocampo dovrà sostenere il tridente formato da Chukwueze-Giroud-Leao. Le opzioni sono tante per il Milan, Okafor non è il vice Giroud, ma di Leao e resta il jolly Pulisic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo centrocampista. “Con lui molto più forti”