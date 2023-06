Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lacrime da campioni”

Basta, però, un gol di Rodri a metà ripresa per dare il trofeo alla squadra di Pep Guardiola. Si parla, quindi, delle altre grandi sfide in programma oggi e che, di fatto, concludono ufficialmente la stagione 2022-2023. In primis, lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona: chi perde, va in Serie B. Quindi, la finale playoff della cadetteria tra Bari e Cagliari al 'San Nicola': dopo l'1-1 in Sardegna, i pugliesi partono con un minimo vantaggio per tornare nella massima serie.