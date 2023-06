Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, niente Champions League

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esito della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Nulla da fare per i nerazzurri di Simone Inzaghi: giocano alla pari, sprecano tanto in particolare con Federico Dimarco (traversa) e Romelu Lukaku. Basta, però, un gol di Rodri a metà ripresa per dare il trofeo alla squadra di Pep Guardiola. Si parla, quindi, delle altre grandi sfide in programma oggi e che, di fatto, concludono ufficialmente la stagione 2022-2023. In primis, lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona: chi perde, va in Serie B. Quindi, la finale playoff della cadetteria tra Bari e Cagliari al 'San Nicola': dopo l'1-1 in Sardegna, i pugliesi partono con un minimo vantaggio per tornare nella massima serie. Quindi, la finale dei Mondiali Under 20 tra l'Italia e l'Uruguay. Spazio, poi, anche al mercato, perché Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha ricevuto un'offerta di 60 milioni di euro per tre anni per andare ad allenare in Arabia. Accetterà?