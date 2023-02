Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il patto del Diavolo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che, questa sera, alle ore 20:45, inaugura il 22° turno di Serie A ospitando a 'San Siro' il Torino. I rossoneri recuperano Zlatan Ibrahimović, che andrà in panchina.

Inoltre, si compattano nello spogliatoio dopo le tante falsità e cattiverie sentite nell'ultimo periodo, evidenziate sui social da capitan Davide Calabria. Il Toro, che ha già battuto due volte su due il Diavolo in questa stagione, tenterà il tris. Ivan Jurić si affida alla vena realizzativa di Antonio Sanabria. Afferma, poi, di aver studiato il modo per mettere in difficoltà la squadra Campione d'Italia in carica.

Mentre, sotto la testata, Arrigo Sacchi, in vista di Lazio-Atalanta, spiega tutti i segreti degli allenatori Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, per l'Inter parla Francesco Acerbi. Secondo lui i nerazzurri potranno stupire in Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 febbraio 2023