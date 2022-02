Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che Diavoli!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 10 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il 4-0 con cui il Milan di Stefano Pioli ha spazzato via la Lazio di Maurizio Sarri ieri sera a 'San Siro'. Gol di Rafael Leão, doppietta di Olivier Giroud, sigillo di Franck Kessié. I rossoneri accedono quindi alla doppia semifinale di Coppa Italia dove, tra marzo ed aprile, affronteranno l'Inter in un doppio derby che manca dalla stagione 2004-2005.