Quotidiani sportivi, le prime pagine: super Milan, attesa per Vlahovic

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il 4-0 con cui il Milan di Stefano Pioli ha spazzato via la Lazio di Maurizio Sarri ieri sera a 'San Siro'. Gol di Rafael Leão, doppietta di Olivier Giroud, sigillo di Franck Kessié. I rossoneri accedono quindi alla doppia semifinale di Coppa Italia dove, tra marzo ed aprile, affronteranno l'Inter in un doppio derby che manca dalla stagione 2004-2005. I nerazzurri, intanto, iniziano i negoziati per il rinnovo del contratto di Ivan Perišić fino al 30 giugno 2024. Si chiude oggi, infine, il tabellone dei quarti di finale del trofeo nazionale con Atalanta-Fiorentina (ore 18:00, 'Dea' senza Duván Zapata per tre mesi) e con Juventus-Sassuolo (ore 21:00). I bianconeri potranno così osservare l'obiettivo Giacomo Raspadori.