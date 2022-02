Risultati Coppa Italia – Milan-Lazio 4-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco numeri, dati e statistiche

Una partita praticamente perfetta e dominata in lungo e in largo per tutti i 90 minuti. Una prova di forza impressionante che regala meritatamente la semifinale di Coppa Italia al Milan. Olivier Giroud continua ad essere implacabile a San Siro e segna una doppietta anche stasera dopo quella del derby, Rafael Leao è praticamente ingiocabile. Franck Kessie si iscrive alla festa, ma non brilla. Ecco tabellino e marcatori della partita!