Pagelle Milan-Lazio 4-0: Giroud implacabile, Leao top player | Coppa Italia News

PAGELLE MILAN-LAZIO - Una partita praticamente perfetta e dominata in lungo e in largo per tutti i 90 minuti. Una prova di forza impressionante che regala meritatamente la semifinale di Coppa Italia al Milan. Olivier Giroud continua ad essere implacabile a San Siro e segna una doppietta anche stasera dopo quella del derby, Rafael Leao è praticamente ingiocabile. Franck Kessie si iscrive alla festa, ma non brilla. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!