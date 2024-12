Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ribaltone Scudetto”

L' Inter , intanto, vede la vetta (deve pur sempre recuperare la gara di Firenze in campionato) e aspira a centrare subito la qualificazione agli ottavi di Champions. Il tutto mentre dei ragazzi cresciuti nel suo vivaio vivono una domenica da sogno. Tutti a segno, infatti, in meno di un'ora, con 5 gol in 3 , i fratelli Esposito .

Salvatore (2 gol) e Francesco Pio in rete in Spezia-Cittadella 5-0 in Serie B, mentre Sebastiano (2 gol) è decisivo nella massima serie in Verona-Empoli 1-4: che storia!