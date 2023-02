Prima pagina Gazzetta dello Sport: “De Ketelaere fuori gioco”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Charles De Ketelaere, l'acquisto estivo più importante del Milan che, in questa stagione, sta deludendo le aspettative. Per la 'rosea' si tratta di un flop che, con il cambio modulo voluto dal tecnico rossonero Stefano Pioli (dal 4-2-3-1 al 3-5-2) avrà ancora meno spazio sul terreno di gioco.