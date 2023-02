Quotidiani sportivi, le prime pagine: De Ketelaere flop nel Milan

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 9 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 9 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Charles De Ketelaere, l'acquisto estivo più importante del Milan che, in questa stagione, sta deludendo le aspettative. Per la 'rosea' si tratta di un flop che, con il cambio modulo voluto dal tecnico rossonero Stefano Pioli (dal 4-2-3-1 al 3-5-2) avrà ancora meno spazio sul terreno di gioco. L'Inter, invece, ha deciso di confermare il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea anche nella prossima stagione. A patto, però, che la cifra sia dimezzata. In alto, sotto la testata, si parla ancora delle frasi pronunciate da Ciro Santoriello, uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma', contro la Juventus: spunta un altro video e ora il magistrato pensa ad un passo indietro.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 9 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Tiago Pinto, general manager della Roma. Secondo il dirigente portoghese la squadra di José Mourinho, con la cessione di Nicolò Zaniolo, si è indebolita. Qualora i giallorossi fossero riusciti a cedere Zaniolo al Bournemouth entro la finestra di calciomercato di gennaio, avrebbero preso o Hakim Ziyech o (più probabilmente) Hamed Junior Traorè, poi finito proprio alle 'Cherries'. Il Napoli capolista non mette in vendita i suoi gioielli: il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha dichiarato incedibili sia Victor Osimhen sia Khvicha Kvaratskhelia. Uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma', Ciro Santoriello, colto da alcuni video sottolineare il proprio odio per la Juventus, fa un passo indietro e non sarà in aula nel corso del processo. Mentre i tifosi italiani vedrebbero di buon occhio l'utilizzo del tempo effettivo nel mondo del calcio, al Mondiale per Club il Real Madrid di Carlo Ancelotti va in finale con il 4-1 rifilato all'Al-Ahly.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 9 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, tornato in grande forma in quest'ultimo periodo. È più magro, più in forma, ha ripreso a segnare: doppietta nell'ultima partita, vinta 0-3 dai bianconeri in casa della Salernitana. E il meglio, per il centravanti serbo, deve ancora arrivare. Il Torino punta al rinnovo di Ivan Jurić: d'altronde, l'allenatore croato sente la Serie A come casa sua. Motivo per cui, in estate, ha rifiutato di andare al Nottingham Forest in Premier League. Per la sfida contro il Milan di domani, intanto, i granata provano a recuperare il centrocampista Ivan Ilić. Per i rossoneri, ieri, ha parlato Zlatan Ibrahimović, prossimo al rientro sul terreno di gioco. Con il suo ritorno il Diavolo, adesso, può davvero cambiare musica! Chiosa con il calciomercato dell'Inter e la possibilità che Alessandro Bastoni, il cui contratto con i nerazzurri scadrà il 30 giugno 2024, faccia la fine di Milan Škriniar.