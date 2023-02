Milan-Torino, la probabile formazione rossonera: torna Leao?

Il Milan si prepara per la partita di venerdì sera contro il Torino . Dopo i numerosi cambi di Stefano Pioli contro l' Inter , i rossoneri potrebbero scendere in campo con una formazione ancora diversa da quella vista nel derby. Vediamo le ultime.

Milan-Torino, la probabile formazione rossonera

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è questa la probabile formazione del Milan a due giorni dalla sfida contro il Torino. Nessun cambio in difesa con in porta ancora Tatarusanu. Difesa a tre formata da Kalulu, Kjaer e Gabbia, in vantaggio su Thiaw. Centrocampo a quattro e non a cinque, con esterni Theo Hernandez e Calabria. Al centro confermati Tonali e Krunic. Le novità verrebbero dall'attacco: Brahim Diaz potrebbe tornare da titolare e lavorare dietro le due punte, Olivier Giroud e Rafael Leao.