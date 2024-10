Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, l’ira di Fonseca”

In alto, sotto la testata, inchiesta della 'rosea' su come gli ultras vengono percepiti tra i giovani. La risposta? Non violenti. Intanto, però, nelle perquisizioni sugli autobus della tifoseria organizzata milanista in trasferta in Toscana la Digos ha rinvenuto un notevole quantitativo di armi. Spazio, poi, al gravissimo infortunio che priverà il Torino, per 7-8 mesi (stagione, dunque, già finita) del suo bomber Duván Zapata.