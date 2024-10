Quotidiani sportivi, le prime pagine: Fonseca, Inzaghi e Conceição

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paulo Fonseca . Il Milan , infatti, ha ribadito la fiducia nel lavoro dell'allenatore portoghese nonostante il pessimo avvio di stagione. Anzi, il tecnico ha scaricato i big per anarchia e indisciplina e chiede una svolta, forte dell'appoggio della società. Theo Hernández sarà multato per il cartellino rosso di Firenze .

In alto, sotto la testata, inchiesta della 'rosea' su come gli ultras vengono percepiti tra i giovani. La risposta? Non violenti. Intanto, però, nelle perquisizioni sugli autobus della tifoseria organizzata milanista in trasferta in Toscana la Digos ha rinvenuto un notevole quantitativo di armi. Spazio, poi, al gravissimo infortunio che priverà il Torino, per 7-8 mesi (stagione, dunque, già finita) del suo bomber Duván Zapata.