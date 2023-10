Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da pazzi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 8 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo del Milan di Stefano Pioli sul campo del Genoa di Alberto Gilardino. Gol di Christian Pulisic - contestato per un presunto tocco con il braccio - in un finale convulso: espulso Mike Maignan, è Olivier Giroud, nelle insolite vesti di portiere, a salvare il risultato per il Diavolo.