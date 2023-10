Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan in vetta da solo. Juve ok

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo del Milan di Stefano Pioli sul campo del Genoa di Alberto Gilardino . Gol di Christian Pulisic - contestato per un presunto tocco con il braccio - in un finale convulso: espulso Mike Maignan , è Olivier Giroud , nelle insolite vesti di portiere, a salvare il risultato per il Diavolo. I rossoneri vanno alla sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali da soli in vetta alla classifica di Serie A a +2 sull' Inter . I nerazzurri di Simone Inzaghi , infatti, pur avanti di due reti, si fanno rimontare ed imporre il pareggio ( 2-2 ) a 'San Siro' dall'ottimo Bologna di Thiago Motta . Avanza, dietro le milanesi, la Juventus , che fa suo il derby della Mole contro il Torino . I gol in apertura di ripresa: Federico Gatti ed Arkadiusz Milik firmano il 2-0 bianconero.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra le gesta di Olivier Giroud. In Genoa-Milan, terminata 0-1 con gol nel finale di Christian Pulisic, l'attaccante francese infatti rileva Mike Maignan - espulso - tra i pali della porta rossonera. Salvando il Diavolo negli ultimi minuti da estremo difensore navigato e blindando tre punti che, per gli uomini di Stefano Pioli, significano primato solitario in testa alla classifica di Serie A alla sosta del torneo per gli impegni delle Nazionali. All'Inter di Simone Inzaghi, infatti, non bastano Francesco Acerbi e Lautaro Martínez, entrambi in gol nei primi 15', per avere la meglio sul Bologna a 'San Siro'. Rimonta rossoblu e 2-2 finale. Oggi Cagliari-Roma: in caso di sconfitta, esonero di José Mourinho? Il club giallorosso smentisce, ma la situazione resta critica. Torna Paulo Dybala in coppia con Romelu Lukaku. In Serie B, vincono Catanzaro e Palermo, mentre prende solo un punto la Sampdoria di Andrea Pirlo sul campo dell'Ascoli.