Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, festival Vlahovic”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 8 febbraio 2023.

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus in casa della Salernitana nel posticipo della 21^ giornata della Serie A 2022-2023. Nello 0-3 bianconero, doppietta di Dušan Vlahović e lampo di Filip Kostić. I bianconeri di Massimiliano Allegri - soddisfatto soltanto per i primi 60' della sua squadra - tornano a vincere dopo un mese.

Intanto, i tifosi juventini insorgono per le dichiarazioni di Ciro Santoriello, uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma', che nel 2019 si dichiarò sostenitore del Napoli e contro la Juve. Caso Mike Maignan in casa Milan: slitta ancora, infatti, il rientro del portiere francese. Tornerà forse a marzo per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

All'Inter si pensa al calciomercato estivo che verrà ed a partenze illustri: andranno via Denzel Dumfries, Marcelo Brozović e Romelu Lukaku. Chiosa con la UEFA che vuole evitare campagne acquisti faraoniche come quella fatta dal Chelsea a gennaio. L'escamotage usato dai 'Blues'? Contratti di otto anni per spalmare i costi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023