Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince la Juve, segna Vlahovic

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus in casa della Salernitana nel posticipo della 21^ giornata della Serie A 2022-2023. Nello 0-3 bianconero, doppietta di Dušan Vlahović e lampo di Filip Kostić. I bianconeri di Massimiliano Allegri - soddisfatto soltanto per i primi 60' della sua squadra - tornano a vincere dopo un mese. Intanto, i tifosi juventini insorgono per le dichiarazioni di Ciro Santoriello, uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma', che nel 2019 si dichiarò sostenitore del Napoli e contro la Juve. Caso Mike Maignan in casa Milan: slitta ancora, infatti, il rientro del portiere francese. Tornerà forse a marzo per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'Inter si pensa al calciomercato estivo che verrà ed a partenze illustri: andranno via Denzel Dumfries, Marcelo Brozović e Romelu Lukaku. Chiosa con la UEFA che vuole evitare campagne acquisti faraoniche come quella fatta dal Chelsea a gennaio. L'escamotage usato dai 'Blues'? Contratti di otto anni per spalmare i costi.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, in merito alle dichiarazioni di Ciro Santoriello, uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma' che, in un'intervista di qualche anno fa, si professò tifoso del Napoli e anti-juventino. Ha chiesto rispetto per la 'Vecchia Signora'. Che, intanto, ieri sera, ha vinto 0-3 in casa della Salernitana: doppietta di Dušan Vlahović, acuto di Filip Kostić. Una traversa per Ángel Di María e un palo per Moise Kean. In alto, sotto la testata, si parla del trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: 15 milioni di euro (più 5 di bonus) ai capitolini, firma e ufficialità attese oggi. José Mourinho, però, è scontento perché si è indebolita la sua rosa di attaccanti. Può finalmente sorridere, invece, Stefano Pioli, allenatore del Milan: è tornato ad allenarsi in gruppo Zlatan Ibrahimović. Lo svedese può essere convocato per la partita di venerdì sera contro il Torino, anticipo della 22^ giornata di campionato.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il ritorno di Dušan Vlahović. Il centravanti serbo, infatti, è stato autentico mattatore di Salernitana-Juventus 0-3 con una doppietta allo stadio 'Arechi'. Del suo connazionale Filip Kostić l'altro gol. Il Torino, invece, perde Samuele Ricci, il suo bravo regista, per un paio di mesi: il tecnico granata, Ivan Jurić, sarà costretto ad accelerare l'inserimento di Ivan Ilić, arrivato a gennaio dall'Hellas Verona, nelle dinamiche di gioco della sua squadra. Problemi fisici anche per Pietro Pellegri. Il Milan, che sfiderà il Toro venerdì sera in campionato a 'San Siro', recupera invece Zlatan Ibrahimović dopo più di otto mesi: può andare in panchina e dare una mano in caso di necessità. Spazio, poi, al trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: il giocatore ha fatto inserire nel suo contratto con i turchi una clausola rescissoria per poter tornare a giocare in Serie A (nel Milan) nelle prossime stagioni. Manchester City nel caos: se le irregolarità finanziarie fossero confermate, Pep Guardiola sarebbe pronto ad andare via.