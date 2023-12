Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot, Juve resto qui”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 7 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus. Accordo ad un passo: un'altra stagione in bianconero (scadenza 30 giugno 2025) alle stesse cifre attuali (7 milioni di euro netti). Per Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora', non ci sono dubbi: è lui l'uomo Scudetto.