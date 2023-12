Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, il mercato si infiamma

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus . Accordo ad un passo: un'altra stagione in bianconero (scadenza 30 giugno 2025 ) alle stesse cifre attuali ( 7 milioni di euro netti). Per Massimiliano Allegri , tecnico della 'Vecchia Signora', non ci sono dubbi: è lui l'uomo Scudetto . In casa Inter , invece, l'allenatore Simone Inzaghi vuole ritagliare un nuovo ruolo per Davide Frattesi : largo a destra nel 3-5-2 . Sarà già possibile vederlo sabato sera, a 'San Siro' contro l' Udinese , quando i nerazzurri indosseranno una maglia 'home' speciale con il logo dei Transformers anziché quello classico dello sponsor 'Paramount Plus'. Sotto la testata si parla dei 'Gazzetta Awards 2023', che hanno visto il Napoli e Luciano Spalletti fare incetta di premi, mentre, in basso, si parla di Coppa Italia . Al 'Franchi' spettacolo tra Fiorentina e Parma : da 0-2 a 2-2 e, successivamente, vittoria viola ai rigori. Intervista ad Alberto Gilardino , allenatore del Genoa , che rivela tutta la propria passione per il suo lavoro con i rossoblu e viaggio nei problemi dell' Hellas Verona : indagato il Presidente Maurizio Setti .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Piotr Zieliński, centrocampista polacco classe 1994 che ha deciso di non firmare il rinnovo del contratto con il Napoli, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Su di lui Inter, che sogna di mettere a segno un altro colpo a parametro zero dopo Stefan de Vrij, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, e Juventus, che prova a garantirsi una posizione di vantaggio. Si parla, poi, anche di calciomercato per Milan e Lazio. Scatto dei rossoneri per Serhou Guirassy, classe 1996, bomber dello Stoccarda: ha una clausola risolutoria di 20 milioni di euro. Nodo rinnovo, invece, in casa biancoceleste, per Alessio Romagnoli. Per Enzo Raiola, il suo agente, "ci sono situazioni da valutare" anche in virtù di una promessa fatta dal Presidente Claudio Lotito. In Coppa Italia la Fiorentina rimonta, al 'Franchi', il Parma da 0-2 (reti di Adrian Bernabé e Ange-Yoann Bonny) a 2-2 (gol di M'Bala Nzola e Riccardo Sottil) nel finale e poi vince ai calci di rigore. In Premier League, perde il Manchester City: sconfitto all'Aston Villa, ora è - 6 dall'Arsenal capolista.