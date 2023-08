Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, tutto per Allegri”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 agosto 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 7 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il club bianconero vuole regalare Romelu Lukaku a Massimiliano Allegri, ma la 'Vecchia Signora' dovrà partire forte in campionato, altrimenti l'allenatore rischia di saltare.