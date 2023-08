Quotidiani sportivi, le prime pagine: Allegri, Mourinho e Lukaku

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa per portare Romelu Lukaku alla Juventus. Il tutto con l'aiuto del Bayern Monaco. I tedeschi, infatti, viste le difficoltà nel prelevare Harry Kane dal Tottenham, sono tornati su Dušan Vlahović, offrendo alla Juve anche Leon Goretzka e Ryan Gravenberch. I bianconeri, così, venderebbero il serbo in Germania e, con i soldi, andrebbero a chiudere l'acquisto del belga dal Chelsea. Il Torino è vicino al ritorno, stavolta a titolo definitivo, di Nikola Vlašić dal West Ham, mentre accelera anche per riportare in Serie A il centrocampista offensivo ucraino Ruslan Malinovskyi (ex Atalanta) dall'Olympique Marsiglia. Mentre l'Inter di Steven Zhang cerca i soldi per acquistare Folarin Balogun, centravanti dell'Arsenal, il Milan cerca un centrocampista: piace l'atalantino Marten de Roon.