Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Álvaro Morata, centravanti spagnolo dell'Atlético Madrid che ha deciso di accettare l'offerta del Milan e di dire di no agli arabi. Pronto, per lui, un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione. Ora il Diavolo dovrà trovare un accordo con gli spagnoli.