Quotidiani sportivi, le prime pagine: Morata, Osimhen e Giuntoli

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, racconta il passato e il privato di Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell'area tecnica della Juventus: sembra sia cresciuto, in Toscana, con il DNA bianconero. La società, intanto, si prepara a cedere Denis Zakaria al West Ham ed a rispedire in Premier League (dopo la non edificante esperienza di Liverpool) anche il brasiliano Arthur. Passi avanti importanti, contestualmente, verso Sergej Milinković-Savić che, per ammissione del tecnico Maurizio Sarri, è "un problema" per la società Lazio. Stallo tra Torino e West Ham sulla possibile permanenza del fantasista croato Nikola Vlašić in granata, mentre si sommano i 'rumors' di un trasferimento in Inghilterra per il difensore centrale olandese del Toro, Perr Schuurs. Per concludere, ufficiale l'approdo del baby fenomeno turco Arda Güler al Real Madrid: è tra i principali candidati alla vittoria del Golden Boy.