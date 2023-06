Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Furlani: ‘Sarà un grande Milan'”

Svolta in casa Juventus . Il club di Corso Galileo Ferraris si è sfilato dalla SuperLega inviando una lettera a Barcellona e Real: mano tesa alla UEFA per evitare squalifiche più lunghe di un anno nelle competizioni europee. E, sul mercato, i bianconeri accelerano per Davide Frattesi ( Sassuolo ).

In alto, sotto la testata, si parla delle finali di Conference e Champions League. Stasera, a Praga, la Fiorentina di Vincenzo Italiano proverà a battere il West Ham per tenere il trofeo in Italia. I viola non vincono in Europa da 62 anni. Sabato sera, invece, toccherà all'Inter di Simone Inzaghi cercare di ribaltare il Manchester City favorito.