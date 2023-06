Quotidiani sportivi, le prime pagine: parla Furlani, gioca la Fiorentina

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, all'indomani dell'esonero di Paolo Maldini dall'incarico di direttore tecnico del club rossonero. Furlani ha rilanciato le ambizioni della società anche senza la sua icona. Più potere a Stefano Pioli. Intanto, Brahim Díaz torna al Real Madrid. Svolta in casa Juventus. Il club di Corso Galileo Ferraris si è sfilato dalla SuperLega inviando una lettera a Barcellona e Real: mano tesa alla UEFA per evitare squalifiche più lunghe di un anno nelle competizioni europee. E, sul mercato, i bianconeri accelerano per Davide Frattesi (Sassuolo). In alto, sotto la testata, si parla delle finali di Conference e Champions League. Stasera, a Praga, la Fiorentina di Vincenzo Italiano proverà a battere il West Ham per tenere il trofeo in Italia. I viola non vincono in Europa da 62 anni. Sabato sera, invece, toccherà all'Inter di Simone Inzaghi cercare di ribaltare il Manchester City favorito.