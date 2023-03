Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli, missione del Diavolo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 7 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 7 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a Londra. La missione del Diavolo di Stefano Pioli è quella di passare il turno e di approdare ai quarti. Allarme Olivier Giroud, ha l'influenza ed è a rischio per la sfida.

In alto, sotto la testata, si parla della vittoria del Torino di Ivan Jurić sul Bologna di Thiago Motta nel 'Monday Night' della 25^ giornata di Serie A: decide un gran gol di Yann Karamoh. Quindi, l'analisi su Dušan Vlahović, centravanti della Juventus: se non si sveglia, può anche essere ceduto.

L'Inter di Simone Inzaghi si sta reggendo, invece, sulle reti di Lautaro Martínez: servono, però, anche i gol di Romelu Lukaku ed Edin Džeko. In casa Lazio, nuovo infortunio per Ciro Immobile: in Conference League, oggi contro l'AZ Alkmaar, toccherà a Felipe Anderson giocare da 'falso nueve'.

Chiosa con i 'maestri a spasso', ovvero quegli allenatori come Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Luís Enrique - disoccupati - che potrebbero venire ad allenare in Italia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

