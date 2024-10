Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, per Fonseca niente turnover”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Torino di Paolo Vanoli nell'anticipo serale del sabato della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Successo sofferto, quello dei nerazzurri, arrivato per 3-2 grazie ad una tripletta di uno scatenato Marcus Thuram con gli ospiti in 10 uomini dal 20' del primo tempo per via dell'espulsione di Guillermo Maripán proprio per un duro fallo sull'attaccante francese.