Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, vittoria con tre gol di Thuram

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 6 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Torino di Paolo Vanoli nell'anticipo serale del sabato della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Successo sofferto, quello dei nerazzurri, arrivato per 3-2 grazie ad una tripletta di uno scatenato Marcus Thuram con gli ospiti in 10 uomini dal 20' del primo tempo per via dell'espulsione di Guillermo Maripán proprio per un duro fallo sull'attaccante francese.

Non si tratta, però, dell'unica notizia negativa in casa Torino: serio infortunio per Duván Zapata, bomber della compagine granata. Ginocchio k.o., domani esami per valutare l'entità del problema. Negli altri anticipi del sabato Udinese-Lecce 1-0 e, soprattutto, Atalanta-Genoa 5-1. Al 'Gewiss Stadium' altra tripletta, quella di Mateo Retegui. Oggi in campo, tra le altre, Juventus-Cagliari (ore 12:30) e Fiorentina-Milan (ore 20:45)

I bianconeri puntano su Teun Koopmeiners, che è intoccabile per l'allenatore Thiago Motta. I rossoneri, invece, saranno di scena al 'Franchi' con i titolari: il tecnico Paulo Fonseca, infatti, per ora non vuole sentire minimamente parlare di turnover.