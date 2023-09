Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, colpi da Max”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 6 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse di Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica della Juventus, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Si tratta già per il rinnovo di Adrien Rabiot, un fedelissimo dell'allenatore Massimiliano Allegri.