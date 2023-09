Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Juve, Inzaghi e Del Piero

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, dette ad alcuni tifosi bianconeri in Puglia. 'Pinturicchio' non ha mai abbandonato l'idea di far parte del management del club di Corso Galileo Ferraris. Mentre Alessandro Matri, ex attaccante della Juve, punta forte - in questa stagione - su Dušan Vlahović ("Può segnare 20 gol"), importanti novità giudiziarie. Oggi, infatti, si deciderà se l'inchiesta 'Prisma' sulle plusvalenze si sposterà da Torino a Milano. Straordinari, nel frattempo, al 'Filadelfia' per Raoul Bellanova, esterno destro del Torino: il tecnico granata, Ivan Jurić, vuole farlo migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Conta molto su di lui. Non poteva mancare lo spazio dedicato al calciomercato. In Italia è chiuso, in Arabia Saudita no. La Saudi Pro League si porta via Musa Barrow (Al-Taawoun) e Abdelhamid Sabiri (Al-Fayha) rispettivamente da Bologna e Fiorentina. Flop, per ora, il Chelsea di Mauricio Pochettino: investiti altri 464 milioni di euro per un cammino, fin qui, deludente in Premier League.