Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Maldini, addio: finale di partita”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 6 giugno 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le clamorose novità in casa Milan. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha infatti licenziato il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Più poteri all'amministratore delegato Giorgio Furlani e mercato affidato a Geoffrey Moncada. Confermato il tecnico Stefano Pioli. Il club rossonero assicura, comunque, un futuro al top: vedremo.