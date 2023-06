Quotidiani sportivi, le prime pagine: Maldini esonerato, Allegri no

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della volontà di Massimiliano Allegri di restare sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Entusiasmo immutato, per il tecnico livornese, nonostante la stagione che, con la penalizzazione di 10 punti, ha visto i bianconeri qualificarsi soltanto alla prossima edizione della Conference League (UEFA permettendo). C'è grande attesa per l'incontro con il dirigente Francesco Calvo: nodi, mercato e nuovo direttore sportivo. Rivoluzione in casa Milan. Il proprietario, Gerry Cardinale, ha infatti licenziato sia Paolo Maldini sia Frederic Massara. Mentre 'Sky' medita di rilanciare in grande stile per i diritti tv della Serie A a partire dal 2024, ci sono Inter e Fiorentina che si preparano in vista delle due finali di Champions e Conference League. Tra i nerazzurri, in particolare, c'è Romelu Lukaku che si scalda per una maglia da titolare sabato sera contro il Manchester City. A Roma, infortunio per Tammy Abraham: rottura del crociato, otto mesi fuori. José Mourinho vuole M'Bala Nzola (Spezia) al suo posto. Intanto, contratto rinnovato fino al 30 giugno 2025 per Andrea Belotti. Alla Lazio si chiude l'era di Igli Tare: il tecnico Maurizio Sarri sarà manager.