Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro anima Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 6 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo dell'Inter sul Lecce: un 2-0 firmato da Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez. Proprio quest'ultimo, l'attaccante argentino, è definito come l'anima dei nerazzurri di Simone Inzaghi: ha chiesto, infatti, al pubblico di 'San Siro' di applaudire Denzel Dumfries, autore dell'assist per il gol del raddoppio.