Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Frattesi, l’Inter fa centro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 5 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il trasferimento di Davide Frattesi all'Inter. Al Sassuolo vanno 27 milioni di euro più il cartellino dell'attaccante Samuele Mulattieri. Il Milan, invece, va in pressing su Tijjani Reijnders: ha già il sì del giocatore, può chiudere a 20 milioni di euro con l'AZ Alkmaar.