Quotidiani sportivi, le prime pagine: Frattesi all’Inter; esuberi Juve

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'operazione di 'piazza pulita' in atto alla Juventus. C'è intesa tra Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica del club bianconero e il tecnico Massimiliano Allegri: gli esuberi dovranno andare via. In partenza, quindi, giocatori come Alex Sandro, Weston McKennie e Denis Zakaria. Spinosi i casi di Leonardo Bonucci - che non è più un punto fermo della Juve - e Arthur. Via Federico Chiesa e Dušan Vlahović soltanto per offerte all'altezza. L'Inter si aggiudica il cartellino di Davide Frattesi per 25 milioni di euro più bonus: in cambio, il Sassuolo ottiene anche Samuele Mulattieri. Il Torino è vicino al rinnovo di Antonio Sanabria fino al 30 giugno 2026 per Giuseppe Bergomi, commentatore di 'Sky Sport', è Giorgio Chiellini l'erede di Gianluca Vialli come team manager della Nazionale Italiana.