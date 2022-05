Prima pagina Gazzetta dello Sport: “‘Scudetto, votiamo Milan'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 5 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i 10 quiz sul derby per lo Scudetto tra Milan e Inter. Secondo una giuria composta da Campioni del Mondo azzurri del 1982 e del 2006, i rossoneri di Stefano Pioli sono in vantaggio sui nerazzurri per la conquista del tricolore. La squadra di Simone Inzaghi, però, ha in Federico Dimarco, Denzel Dumfries e nell'ex Hakan Çalhanoğlu tre jolly per far saltare il banco.