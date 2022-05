Quotidiani sportivi, le prime pagine: focus su Milan, Roma e Torino

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i 10 quiz sul derby per lo Scudetto tra Milan e Inter. Secondo una giuria composta da Campioni del Mondo azzurri del 1982 e del 2006, i rossoneri di Stefano Pioli sono in vantaggio sui nerazzurri per la conquista del tricolore. La squadra di Simone Inzaghi, però, ha in Federico Dimarco, Denzel Dumfries e nell'ex Hakan Çalhanoğlu tre jolly per far saltare il banco. In alto, sotto la testata, si parla delle celebrazioni per il Grande Torino, avvenute ieri presso la basilica di Superga e della pazza semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, con le 'Merengues' brave a conquistarsi la finale segnando due gol nel recupero del match più un calcio di rigore ai supplementari. Stasera, ore 21:00, si disputerà Roma-Leicester e saranno i giallorossi di José Mourinho, forti dell'1-1 dell'andata in Inghilterra, a cercare gloria europea. Chiosa, poi, con il mercato della Juventus, che vede complicarsi i riscatti di Moise Kean ed Álvaro Morata (costano più di 60 milioni di euro) e con una curiosità. Venduta, infatti, la maglia della 'Mano de Dios' di Diego Armando Maradona a 9 milioni di euro.