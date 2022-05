Inter, Calhanoglu: “La sconfitta più brutta è stata quella contro il Milan”

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un'intervista in cui ha anche ammesso quale sia stata la sconfitta più brutta subita quest'anno

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', Hakan Calhanoglu ha parlato della lotta scudetto, del suo passaggio all' Inter e ha ammesso quale sia stata la sconfitta più brutta subita dai nerazzurri quest'anno. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore del Milan: "Sto provando a dare il massimo ai ragazzi perché vogliamo stare lì sopra e le statistiche arrivano da sole. Io sono contento però posso migliorare ancora. Trasferimento all'Inter ? Mi ricordo delle parole dette dal mister, io ero in nazionale e ho parlato due-tre volte con lui, ho avuto subito un buon accordo con lui. Ci siamo sentiti qualche volta ma eravamo subito contenti del mio arrivo all’Inter". "

"Cambi tattici rispetto al Milan? Sto provando a fare il meglio", prosegue Calhanoglu. "Sono un giocatore intelligente e non penso sia difficile trovarsi in questo ruolo ma basta ascoltare il mister e capire ciò che vogliono da te. Io mi sono trovato subito in questa squadra. Sconfitta più brutta subita? Quella con il Milan".