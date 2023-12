Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Interissima”

Ieri, al termine di Sassuolo-Roma 1-2, partita che rilancia le ambizioni dei giallorossi in ottica Champions League, il tecnico dei capitolini, José Mourinho, ha rilasciato un'intervista post-partita, l'unica, in portoghese anziché in italiano per protestare contro quanto accaduto il giorno della vigilia e per l'indagine aperta su di lui per le dichiarazioni in conferenza stampa.